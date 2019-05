Создатели Pokemon Go анонсировали игру, которая проходится с закрытыми глазами

Приложение будет отслеживать фазы сна пользователей и поощрять их за ночной отдых.

Компания Niantic, авторы Pokemon Go, анонсировала новую игру Pokemon Sleep, которая должна мотивировать игроков правильно спать. Читайте такжеУченые обнаружили в мозге людей "зону покемонов"

Игра обещает "превратить сон в развлечение", поощряя игроков за сохранение "хороших привычек сна как части здорового образа жизни", сообщает Guardian.

Особенности игрового процесса пока неизвестны, но новинка будет связана с Pokemon Go, то есть предназначена для тех "одержимых, которые не бросают игру с момента ее запуска в 2016 году, врезаясь в деревья, здания, полицейские машины и иностранные границы в десятках тысяч зарегистрированных несчастных случаев", - говорится в сообщении.

Приложение будет отслеживать фазы сна пользователей и поощрять их за ночной отдых. Специально для Pokemon Sleep выйдет новый браслет Pokemon Go Plus+ - это улучшенная версия аксессуара, который можно использовать для ловли покемонов в нашумевшей Pokemon Go. По сути, это будет классический фитнес-браслет, передает НВ.

"Концепция этой игры заключается в том, что игроки ожидают пробуждения каждое утро", - пояснил президент и генеральный директор The Pokemon Company Цунэкадзу Исихара.

Выпуск приложения запланирован на 2020 год.

С ростом осведомленности о негативном влиянии технологий на сон игра вряд ли будет способствовать развитию "хороших привычек". Эксперт Кати Фишер из Circadian Sleep Coaching подчеркнула: "Осознание того, что что-то происходит, пока мы спим, не обязательно позволяет нам отключиться".

