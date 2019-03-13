цей матеріал доступний українською

Создатели Pokemon Go представили игру о вселенной Гарри Поттера (видео)

01:24, 13 марта 2019
Наука и IT
52 0

Точная дата выхода игры пока неизвестна, но разработчики планируют выпустить ее на iOS и Android до конца 2019 года. По сюжету Wizards Unite игроки будут пытаться сохранить секреты волшебников в условиях Calamity - неизвестного катаклизма, из-за которого волшебные предметы и существа начали появляться в мире обычных людей, пишет Realist.

Игроки станут частью специального отряда, созданного министерством магии. Члены этого отряда устраняют ущерб от таинственных порталов, через которые в мир маглов попадают магические существа, артефакты и злые волшебники.

Читайте такжеУченые создали прототип шляпы из "Гарри Поттера": она знает, о чем вы думаете

Wizards Unite во многом похожа на Pokemon Go - тут тоже нужно много гулять по улицам с телефоном. Игроки будут путешествовать по отмеченным на карте точкам со «следами магии». В этих точках пользователей могут ожидать фантастические твари или волшебные предметы.

В игре есть сражения с Пожирателями смерти и дементорами. Для использования заклинаний необходимо нарисовать на экране телефона магический символ.

Игроки встретят знакомых по книгам и фильмам героев, а также с помощью дополненной реальности заглянут в лавку продавца волшебных палочек Олливандера. Wizards Unite будет распространяться бесплатно. Владельцы устройств на Android уже могут подать заявку на доступ к ранней версии игры.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году католическая организация выпустила аналог мобильной игры "Pokemon Go" - с Иисусом и Моисеем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Гарри Поттер#игры