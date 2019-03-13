Создатели Pokemon Go представили игру о вселенной Гарри Поттера (видео)

Игроки станут частью специального отряда, созданного министерством магии.

Студия Niantic, разработавшая Pokemon Go, раскрыла подробности мобильной игры в дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite.

Точная дата выхода игры пока неизвестна, но разработчики планируют выпустить ее на iOS и Android до конца 2019 года. По сюжету Wizards Unite игроки будут пытаться сохранить секреты волшебников в условиях Calamity - неизвестного катаклизма, из-за которого волшебные предметы и существа начали появляться в мире обычных людей, пишет Realist.

Игроки станут частью специального отряда, созданного министерством магии. Члены этого отряда устраняют ущерб от таинственных порталов, через которые в мир маглов попадают магические существа, артефакты и злые волшебники.

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Wizards Unite во многом похожа на Pokemon Go - тут тоже нужно много гулять по улицам с телефоном. Игроки будут путешествовать по отмеченным на карте точкам со «следами магии». В этих точках пользователей могут ожидать фантастические твари или волшебные предметы.