Создатели Pokemon Go представили игру о вселенной Гарри Поттера (видео)
Студия Niantic, разработавшая Pokemon Go, раскрыла подробности мобильной игры в дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite.
Точная дата выхода игры пока неизвестна, но разработчики планируют выпустить ее на iOS и Android до конца 2019 года. По сюжету Wizards Unite игроки будут пытаться сохранить секреты волшебников в условиях Calamity - неизвестного катаклизма, из-за которого волшебные предметы и существа начали появляться в мире обычных людей, пишет Realist.
Игроки станут частью специального отряда, созданного министерством магии. Члены этого отряда устраняют ущерб от таинственных порталов, через которые в мир маглов попадают магические существа, артефакты и злые волшебники.
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Wizards Unite во многом похожа на Pokemon Go - тут тоже нужно много гулять по улицам с телефоном. Игроки будут путешествовать по отмеченным на карте точкам со «следами магии». В этих точках пользователей могут ожидать фантастические твари или волшебные предметы.
В игре есть сражения с Пожирателями смерти и дементорами. Для использования заклинаний необходимо нарисовать на экране телефона магический символ.
Игроки встретят знакомых по книгам и фильмам героев, а также с помощью дополненной реальности заглянут в лавку продавца волшебных палочек Олливандера. Wizards Unite будет распространяться бесплатно. Владельцы устройств на Android уже могут подать заявку на доступ к ранней версии игры.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году католическая организация выпустила аналог мобильной игры "Pokemon Go" - с Иисусом и Моисеем.