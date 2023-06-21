Необходимость привлечь заключенных к труду они объяснили проблемой трудовых ресурсов в стране.

Властям РФ посоветовали увеличить численность рабочей силы в стране, отправив на принудительные работы в интересах частного бизнеса и госструктур 150–185 тысяч заключенных, или около 43% всех отбывающих наказание в тюрьмах.

С такой идеей выступили профессор Финуниверситета при правительстве Александр Сафонов и его соавтор из Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Сергей Песков.

"Реальный потенциал использования труда осужденных находится в пределах 150–185 тыс. человек, что, безусловно, не может покрыть выбытие рабочей силы из-за демографических и иных факторов. Однако эти ресурсы имеются в наличии, и их необходимо эффективно использовать", - пишут они в своей статье.

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Необходимость привлечь заключенных к труду они объяснили проблемой трудовых ресурсов в стране, которая, по их мнению, обострилась из-за снижения рождаемости и сверхсмертности в период пандемии, при этом не упомянув о потерях российских окупантов на войне в Украине.

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