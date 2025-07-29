Названы страны с высоким уровнем дохода: где находится Украина в списке (инфографика)

Эпицентром богатства в мире остаются страны Запада.

На сегодняшний день в целом 40% экономик мира относятся к классу стран с высоким уровнем дохода. При этом доля стран с низким уровнем составляет лишь 12%.

Такие данные представили специалисты аналитической компании Visual Capitalist, используя информацию Всемирного банка. Они показали уровень доходов населения в разных странах мира на одной инфографике.

Эпицентром богатства в мире остаются страны Запада - Европа, Канада и США. Далее следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион - благодаря таким странам, как Япония, Южная Корея и Сингапур, где уровень жизни традиционно остается на очень высоком уровне.

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Страны со средним уровнем дохода составляют примерно половину списка. Именно к этой категории относится Украина. Рядом с нами расположились Китай, Индонезия, Бразилия, Турция.

Что касается стран с низкими доходами, то большинство из них находится в Африке, а еще несколько - расположены в нестабильных или охваченных войнами регионах Земли.

Следует отметить, что статус высокого дохода в этом году предполагает, что валовой национальный доход на душу населения превышает 13 936 долларов (более 582,5 тысяч гривен).

На инфографике сразу за странами с высоким уровнем дохода идут страны со средним уровнем, которые разделены на две группы - с доходом выше среднего и ниже среднего. Остальные относят к странам с низким уровнем дохода.

Напомним, эксперты Всемирного банка ежегодно обновляют рейтинги доходов, ранжируя экономики по валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения. Последний является показателем, который измеряет средний доход, приходящийся на одного жителя страны за определенный период, обычно год.

Обновление за 2025 год охватывает 223 экономики (включая десятки небольших территорий) и демонстрирует довольно яркую картину мирового процветания - для сравнения, в конце 80-х только 25% экономик мира демонстрировали высокий уровень дохода.

Экономический рост и уровень жизни в Украине

По оценкам НБУ, в 2025 году украинская экономика будет расти более медленными темпами, чем в 2024-м. Так, по оценкам регулятора, в текущем году реальный ВВП вырастет лишь на 2,1%, а в 2026-2027-м - на 2-3%.

Как отмечал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, за время войны уровень бедности в Украине вырос почти вдвое и сейчас составляет до 37%.

Из-за дефицита работников в Украине продолжают расти средние зарплаты (более чем на 20% в 2025 году), однако инфляция "съедает" их реальный рост.

По данным OLX, 53% украинцев получают зарплату, которая, как минимум, на 25% меньше средней по стране - до 15 000 гривен. По состоянию на июнь 2025 года, средняя зарплата в Украине составляла 24 609 грн.

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