На юге и востоке жаркая погода продлится еще и в начале августа.

Кое-где в Украине уже завтра станет легче дышать, но на юге и востоке жаркая погода продлится и в начале августа. Только ближе ко второй декаде месяца там ожидается ослабление жары. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

После сегодняшнего жаркого скачка, 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха, говорит Наталья Диденко. На юге, по ее словам, разве что 31-го июля жара несколько ослабнет.

Однако в целом, юг, восток, Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха.

Видео дня

"Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа", - сообщила синоптик.

Когда на юг Украины придут долгожданные дожди - прогноз

На этой неделе в Украине существенных изменений в погоде не ожидается. Как сообщила синоптик Наталья Птуха из Укргидрометцентра, жара отступает только на западе и севере страны. Здесь прогнозируются дожди и умеренная температура: днем +20°...+25°, ночью +14°...+19°.

31 июля осадков станет меньше, поэтому днем на западе и севере столбики термометров поднимутся до +22°...+27°. Это связано с уменьшением облачности.

Зато в юго-восточных и части центральных регионов жара держится - от +27° до +34°, и осадков там почти не прогнозируют.

"На юг осадки, опять же, пока чего-то такого, чтобы хорошего эффективного - сложно сказать... Возможно, в конце недели, на выходных, в начале следующей уже будет несколько меняться синоптическая ситуация", - сказала эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: