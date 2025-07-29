Трамп сократил срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до 10-12 дней, однако в Кремле на ультиматум ответили пренебрежительно.

Президент США Дональд Трампнеожиданно изменил свою позицию относительно сроков мирного урегулирования войны в Украине. Во время выступления на гольф-курорте в Тернберри рядом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, он объявил о сокращении срока, который ранее дал Кремлю, с 50 дней до 10-12. Впрочем, реакция Кремля пока прогнозируемая, пишет CNN.

"Да, я собираюсь установить новый срок примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", - сказал Трамп.

Это резкое сокращение дедлайна вызвало вопросы о причинах такого изменения и его возможного влияния на Россию. Трамп продолжил: "Мы много раз думали, что этот вопрос решили, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще".

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Также Трамп повторил свои намерения по введению новых тарифов и санкций:

"Согласно здравому смыслу, можно было бы подумать, что стоит заключить соглашение. Думаю, мы это еще выясним".

Однако Москва по-прежнему не демонстрирует готовности к уступкам. Кремль заявляет, что не прекратит войну до тех пор, пока не достигнет своих максималистских целей - в частности контроля над украинскими территориями и принудительного установления внешнеполитических ограничений для Украины.

В самой России скептически восприняли ультиматум Трампа. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее насмехался над подобными заявлениями:

"Пятьдесят дней! Раньше это было 24 часа; раньше это было 100 дней. Мы уже все это пережили".

Политический аналитик Сергей Марков в Telegram отреагировал еще резче:

"Фактический ответ России на ультиматум Трампа будет таким же, как и в течение последних 500 лет на все ультиматумы. Идите вон! Идите к черту".

Сомнения относительно эффективности санкционной стратегии Трампа существуют не только в Москве. В США также поднимаются вопросы о возможных последствиях, в частности для мировых рынков. Потенциальная торговая война, связанная с ограничением экспорта российской нефти в такие страны, как Индия, Китай или Турция, может вызвать резкий рост цен на нефть и бензин, усиливая глобальную инфляцию.

Ультиматум Трампа - главные новости

14 июля американский президент призвал Москву достичь мирного соглашения в течение 50 дней, иначе США введут 100% "вторичные" пошлины против всех государств, которые продолжают торговлю с Россией. Это событие ознаменовало резкое изменение риторики в отношении России.

28 июля Трамп в очередной раз сказал, что разочарован Путиным и уже получил ответ на свой вопрос, поэтому сократит озвученный ранее срок до 10-12 дней.

Новый срок прекращения огня, который Трамп дал России - не 50 дней, как раньше, а всего 10-12 - может существенно изменить динамику конфликта в Украине, отметил политолог Самуэль Рамани.

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