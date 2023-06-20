Пригожин утверждает, что они "искупили свою вину".

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что зимой этого года и осенью-зимой прошлого в составе его группировки воевало большое количество людей из мест лишения свободы.

"Кто-то погиб, кто-то остался жив. Те, кто остались живы, вернулись домой. Чтобы они ни совершили, какие бы злодеяния ни совершили, погибнув, они искупили свою вину. И поэтому не надо плясать на костях. Это мое мнение", - сказал он.

Пригожин заявил, что впредь на вопросы, погиб или нет, служил или нет кто-то из бойцов ЧВК пресс-служба организации ответов давать не будет.

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"И помните главное: если бы не погибли они, погибли бы ваши дети. Представьте ваших детей, лежащих в гробу, и примите решение, нравится ли то, что они воевали и погибли?" - сказал он.

ЧВК "Вагнер" - что известно

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что после окончания контракта домой отправились уже 32 тысячи ранее осужденных "вагнеровцев" и похвалился их "достижением". Так, Пригожин с гордостью отметил "воспитательный" эффект контракта с ЧВК "Вагнер".

В начале года сообщалось, что ЧВК "Вагнер" уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных заключенных.

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