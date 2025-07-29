Подземные толчки магнитудой 2,3 зафиксировали сегодня утром.

Сегодня, 29 июля, рано утром в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, землетрясение в 05:15 зарегистрировано в районе населенных пунктов Волока и Грушевка,Черновицкого района, Черновицкой области.

Его магнитуда скалала 2,3 (по шкале Рихтера). Произошло землетрясение на глубине 2 км.

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"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - говорят специалисты.

Землетрясения в Украине - что стоит знать

Украинские здания проектировались с учетом сейсмической опасности, но реальная угроза - не только землетрясения, но и взрывы во время войны. По словам ученого Дмитрия Гриня, советские нормы предусматривали максимум в 5 баллов, современные - до 7 баллов для жилья. В то же время одинаковая сейсмическая оценка для больших территорий является ошибочной - из-за разной геологии даже на 500 м может меняться влияние.

Взрыв 450-800 кг тротила в 250 метрах от дома создает волны, подобные землетрясению силой 6-8 баллов. Если здание не рассчитано на такую нагрузку, ресурс его конструкций существенно уменьшается - до минус 25 лет. Разрушения могут быть скрытыми, а эффект накопления углубляет риски.

Гринь отмечает: во время восстановления следует проверить состояние сооружений и создать собственную методику оценки их сейсмостойкости, потому что мировых аналогов нет.

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