Более трех десятков человек получили ранения.

Россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области, в результате чего уже известно о 16 погибших, более трех десятков человек ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. "Ночью враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами. Попал и по исправительной колонии. 16 человек погибли, 35 получили ранения", - сообщил глава ОГА.

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Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Разрушены помещения учреждения. Повреждены частные дома рядом", - детализировал Федоров.

"Это очередное военное преступление россиян, которые не остановятся, если их не остановить", - прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Режим Путина, который устами отдельных персонажей также угрожает США, должен подвергнуться экономическим и военным ударам, которые лишат его возможностей воевать. Угроза войны в Европе против стран НАТО вполне реальна, пока путин наращивает ВПК и способен подключать к войне КНДР", - написал Ермак.

Удары по Запорожью

20 июля россияне ударили по Запорожью, в результате чего у были раненые, в городе фиксировали разрушения. Местные власти тогда сообщали, что оккупанты попали по объектам гражданской инфраструктуры.

"Три женщины ранены во время вражеских атак по Запорожскому и Васильевскому районам. В течение суток оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области", - сообщал тогда глава ОГА Федоров.

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