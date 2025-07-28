Во вторник, 29 июля, в Киеве будет самый жаркий день из ближайших, а уже с 30 числа температура заметно снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается до +21°...+22°, а днем воздух прогреется до +31°. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами по столице и области пройдут дожди. Возможны грозы.
Ветер подует с юго-востока и усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сильно пониженное - 740 миллиметров ртутного столба.
Погода 29 июля - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +20°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +19°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°, дождь.
В Тернополе 29 июля ночью будет +16°, днем +20°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +17°, днем +19°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, дождь, ночью +17°, днем +20°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность.
В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +17°, днем +21°, дождь.
В Виннице завтра будет +19°...+23°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире во вторник ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+31°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +22°, днем +32°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°.
В Одессе 29 июля - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +29°.
В Херсоне во вторник ночью будет +23°, днем +37°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +37°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +33°, практически безоблачно.
В Харькове - ясно, температура ночью +20°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +22°, днем +35°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет ясно, +22°...+37°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +17°, днем +35°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.