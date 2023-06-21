Обряд проводили в день летнего солнцестояния.

В Туве шаманы проводили обряды "о благополучии человечества" и победе России в войне против Украины.

Как сообщает пропагандистский ТАСС, обряд провели в день летнего солнцестояния. На него пришли все, кто хотел получить благословение духов.

"Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов на "специальной военной операции" (так в России называют войну - УНИАН) и здоровье им", - сообщили в религиозной организации шаманов Адыг-Эерен.

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По данным издания, в Туве зарегистрировано 13 шаманских организаций. Там же и находится "верховный шаман России" Кара-оол Допчун-оол.

Роль Шаманов в войне против Украины

Российский диктатор Путин-известный сторонник Шаманов. Ранее политический аналитик, публицист Валерий Соловей заявил, что Путин решился на вторжение в Украину после обряда с шаманами.

Впоследствии журналисты узнали, что современный Кремль переполнен адептами оккультизма на любой вкус, как в темном средневековье. Под пристальным наблюдением ФСБ они на совесть отрабатывают свои гонорары стараются удовлетворить желание Путина жить вечно.

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