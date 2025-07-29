По данным следствия, преступления происходили в период с 2022 по 2024 год и касаются одной женщины.

Старшего брата участников группы Oasis Ноэла и Лиама Галлагеров Пола обвинили в изнасиловании и ряде других тяжелых преступлений сексуального характера, пишет Daily Mail.

Сообщается, что 59-летний Пол Галлагер стал фигурантом расследования, начатого в прошлом году.

Как отметил представитель лондонской полиции, Пол обвиняется в "изнасиловании, контролирующем и принудительном поведении, трех эпизодах сексуального насилия, трех эпизодах преднамеренного удушения, двух случаях угрозы убийством и нанесении телесных повреждений".

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По данным следствия, преступления происходили в период с 2022 по 2024 год и касаются одной женщины. Известно, что пострадавшей оказывает помощь специально обученный персонал.

Судебное заседание по делу Пола Галлагера состоится в Вестминстерском магистратском суде 27 августа.

Пол Галлагер и Oasis - что важно знать

Напомним, ранее УНИАН писал, что группа Oasis начала супертурне после 16-летнего перерыва.

Как пишет издание, Пол Галлагер вырос с братьями Ноэлем и Лиамом в Бернидже. Сейчас он проживает в Лондоне в квартире, которую Ноэл приобрел в 2004 году, работает диджеем и фотографом. Свой образ жизни он описывал как "обычный, среди представителей нижнего среднего класса", подчеркивая стремление оставаться "невидимым" для публики.

Также указывается, что Пол ранее не принимал участия в музыкальной деятельности Oasis. Однако, в официальной программе текущего, аншлагового тура воссоединения группы Пол указан как "тур-диджей".

В рамках нового тура группа должна дать еще три концерта на стадионе Уэмбли, а затем выступить в Эдинбурге, Дублине и ряде других стран.

Тур воссоединения был анонсирован в августе прошлого года. До нынешнего тура последний концерт на Уэмбли группа дала 12 июля 2009 года в рамках тура Dig Out Your Soul.

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