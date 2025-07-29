Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 29 июля, подешевел на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 30 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,32 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подешевел на 16 копеек - до 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 29 июля, снизился сразу на 49 копеек - до 49,02 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 29 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на две копейки.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,70 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 28 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас хорошее время для вложений в валюту. По его словам, август - месяц начала ежегодной девальвации гривны, поэтому, пока рынок спокоен, стоит "подбирать" доллары, то есть не покупать их для спекуляций, а постепенно накапливать, рассчитывая на дальнейший рост курса.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, в свою очередь, посоветовал покупать доллары и евро, потому что в течение года евровалюта будет только дорожать.

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