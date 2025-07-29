Метинвест Ахметова вложил 200 миллионов в модернизацию медучреждений Кривого Рога

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул говорит, что партнерство с Метинвестом позволяет реализовывать критически важные для громады медицинские проекты.

В сотрудничестве с городскими властями компания Метинвест уже реализовала масштабные проекты в городской больнице №3 Кривого Рога, а также начала капитальный ремонт главного стационарного корпуса городской больницы №7. Общий объем инвестиций компании в эти инициативы достиг 200 млн грн. Об этом сообщается на сайте компании.

В рамках проекта, который стартовал в 2023 году, Метинвест выполнил строительные работы в больнице №3: модернизировал первый этаж поликлиники и рентгенологическое отделение, а также обустроил укрытие на 350 человек. На проведение масштабных работ компания направила почти 125 млн грн.

Также компания выделила 61,6 млн грн на ремонт больницы №7. Работы предусматривают капитальное обновление фасада, замену окон, утепление цоколя, внутренние ремонты, модернизацию коммуникаций и создание удобств для маломобильных пациентов. Продолжительность проекта - 24 месяца.

Видео дня

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул говорит, что партнерство с Метинвестом позволяет реализовывать критически важные для громады медицинские проекты. В больнице №3 уже создается современное поликлиническое отделение, а больница №7, которая обслуживает более 150 тыс. жителей города и окружающих территорий, получит полностью обновленный стационар.

Недавно Метинвест привлек также €24 млн иностранного капитала для инвестиций в производство в Кривом Роге. Деньги пойдут на модернизацию Северного ГОКа - в частности, на новое оборудование финской компании Metso. Компании удалось привлечь кошли в условиях войны, когда риски для инвестиций в Украину остаются высокими.

Как известно, Метинвест является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривень инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.