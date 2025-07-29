Украинцы рассказали о неожиданных находках на Temu / фото ua.depositphotos.com

В последние месяцы китайский маркетплейс Temu буквально заполонил Интернет. Наверное, нет ни одного человека, который не видел бы рекламу товаров с этого сайта. Как и с другими глобальными маркетплейсами в Китае, когда речь заходит о покупках на Тему, отзывы покупателей бывают очень разными – от полнейшего разочарования и до восторга. 

Украинцы поделились в соцсети Threads, что интересного заказать на Тему. УНИАН собрал самые неожиданные и полезные в быту находки.

Интересные покупки на Temu – отзывы

Temu – магазин, в котором есть все и даже больше. Среди прочего, там можно найти одежду, бижутерию, технику и кухонные аксессуары. Последние, кстати, довольно популярны. 

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К примеру, одна из пользователей рассказала, что приобрела на Temu специальную лопатку для дробления фарша – с ее помощью можно предотвратить появление больших комочков. 

Что интересного купить на Temu: украинцы рассказали о своих лучших находках

Полезной покупкой для кухни также станут органайзер для подручных материалов (пищевой пленки, фольги и бумажных полотенец), диспенсер для напитков, который можно поместить в холодильник.

Хвалят пользователи соцсети и целлофановые "шапочки" для тарелок – они уберегут ваши продукты и блюда от заветривания. Это пригодится и до, и после застолья в кругу семьи. 

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В ванную комнату одна из пользователей советует приобрести силиконовый фильтр, который поможет защитить слив от волос. Хорошей покупкой называют также корзину для одежды с тремя отсеками – это позволяет сразу рассортировать белье по цветам, что облегчит процесс стирки и убережет от неожиданных "обновлений" в гардеробе.

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Из других мелочей, которые можно купить на Temu, пользователи советуют обратить внимание на пленку от солнца для окон, которая клеится на воду. 

Одна пользовательница поделилась еще одной необычной находкой, которая в нынешних украинских реалиях может быть довольно полезной. Девушка приобрела водостойкие и огнеупорные конверты для денег и документов. 

"Удобные, ну и вдруг что", – написала она.

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Найдется на Temu и кое-что полезное для тех, у кого есть коты. К примеру, одна из пользователей поделилась, что купила там кошачий шезлонг. Девушка отметила, что у нее двое пушистиков, и на этот предмет есть "постоянный спрос". 

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Также среди топ-находок для владельцев животных – коврик под лоток, который облегчает процесс уборки. Попал в список и специальный скребок. Судя по отзывам, он уберет кошачью шерсть отовсюду.

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Есть на Тему что-то интересное и для любителей книг. Если вы грешите чтением по ночам, то эта находка точно для вас. Речь идет о специальной мини-лампе, которая крепится непосредственно на книгу. Кстати, девушка отметила, что лампа отлично выручала и во время отключений света. 

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Также можете приобрести там яркие закладки и стикеры, которые в Украине продаются куда дороже.

Среди других интересных находок на этом маркетплейсе люди называли робота для мытья окон, мячики для стирки, светильники с датчиком движения, проектор и даже машинку для стрижки собаки.

Ну и, пожалуй, напомним о главном правиле тех, кто заказывал на Тему – отзывы обязательны (!) к прочтению всегда. Не забудьте также посмотреть фото от реальных людей, которые уже купили товар. Бывает так, что они довольно сильно отличаются от картинки магазина.

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