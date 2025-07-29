Магнитная буря ожидается уровня G1 - слабая.

Сегодня, 29 июля, на Земле не будет сильной магнитной бури, а уже 30 числа есть вероятность шторма уровня G1. Об этом свидетельствует прогноз глобальной геомагнитной активности BGS.

По данным Geomagnetism, в течение 28-29 июля ожидается спокойное состояяните нашей магнитосферы, а уже 30 числа есть вероятность магнитной бури уровня G1 - это слабая магнитная буря. Продлится она и в среду, 31 июля.

О том, что сегодня ситуация будет спокойной, сообщает и meteoagent. По прогнозу К-индекс, который показывает силу магнитной бури, будет около 3. Это означает спокойную или слабую геомагнитную активность.

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Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за потоков заряженных частиц, выброшенных Солнцем во время вспышек или корональных выбросов. Эти частицы достигают нашей планеты и вызывают колебания в магнитосфере.

Бури могут длиться от нескольких часов до двух-трёх суток. Они способны повлиять на самочувствие человека — вызвать головную боль, усталость, скачки давления, а также нарушить работу навигации, радиосвязи и электросетей.

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