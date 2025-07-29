Православная церковь 29 июля вспоминает знаменитого христианского святого.

29 июля - важная дата для православных верующих. В мире отмечают социально важную инициативу, а в нашей стране - скорбное событие. Мы подробно рассказали, какой сегодня праздник стоит отпраздновать и о чем говорят народные верования.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

29 июля вспоминаем прославленных украинцев - епископ Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий, генерал Армии УНР Михаил Садовский, физик Дмитрий Иваненко, гимнастка Анна Бессонова, военный ВСУ и Герой Украины Евгений Волков.

Официально праздник сегодня в Украине отсутствует, но установлена памятная дата День чествования погибших бойцов Сил специальных операций. Вся страна склоняет голову перед героями, которые не вернулись с боя, и проявляет уважение к их героизму. Этот день напоминает, какой ценой наши воины отстаивают свободу Родины.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее в староцерковном стиле христиане молились преподобному Иоанну Вишенскому. Теперь 29 июля - праздник Рождество Николая Чудотворца по новому стилю и день памяти святого Даниила Млиевского, покровителя Черкасской области.

Какой сегодня праздник в мире

Международное событие этого дня - День борьбы с дискриминацией и социокультурного разнообразия. Его цель - донести человечеству, что все мы разные, но одинаково достойные уважения.

Есть и другие всемирные праздники сегодня, например, День дождя, День лазаньи, День святого Олафа у католиков.

Некоторые именинники 29 июля заработали себе мировую славу - писатель и теоретик демократии Алексис де Токвиль, автогонщик Фернандо Алонсо, актер Дэвид Уорнер.

Какой праздник 29 июля в народе

Для славян единственным способом предвидеть погоду были приметы:

муравьи сделали высокие муравейники - к морозной зиме;

если кукушки и соловьи больше не поют, осень рано наступит;

крупная роса означает, что уродятся огурцы;

пошел дождь - к обилию грибов.

У наших предков было принято в праздник сегодня собирать калину и засушивать на зиму. Девушки растирали ягоды и делали косметику. Для крепкого иммунитета полагается съесть горсть плодов натощак.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не нарушить запреты дня, вспоминаем, какой сегодня церковный праздник. Церковь запрещает верующим ругаться, особенно с родными, а также злоупотреблять спиртным, лгать, работать в огороде и в саду. Все эти действия навлекут большую беду.

Вас также могут заинтересовать новости: