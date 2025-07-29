Кураторы от ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом.

СБУ предотвратила планы российской ФСБ ликвидировать командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Говорится, что покушение на известного военного готовила ФСБ, а для совершения убийства российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровщины, участника АТО, под видом работы на СБУ.

"Агентурные операции "под чужим флагом" - это достаточно новая тактика для российской спецслужбы. Во время вербовочных бесед представители ФСБ выдают себя за сотрудников Службы безопасности и ставят задачи агентам якобы в интересах Украины. Именно на такой "крючок" попал участник АТО из Каменского", - рассказали в украинской спецслужбе.

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По словам правоохранителей, мужчина был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить не украинского командира, а корректировщика, который работает на РФ.

Как установило следствие, мужчине в одной из соцсетей позвонила представительница ФСБ, которая выдала себя за сотрудницу Службы безопасности Украины. В процессе разговора она сообщила, что интернет-магазин, где фигурант ранее заказывал медицинские препараты, якобы финансирует войска РФ. Эту вымышленную информацию она использовала для обвинения украинца в "государственной измене" и сообщила о якобы открытом против него уголовном деле.

Для усиления психологического давления на участника АТО представители ФСБ прислали мужчине поддельную повестку о вызове на допрос в СБУ. После этого ему предложили якобы "сотрудничество" с СБУ в обмен на закрытие уголовного дела. Для этого фигуранту прислали анкету о приеме в СБУ и дали указание прибыть в Киев.

Как рассказали в пресс-службе, кураторы от ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. Например, один из сотрудников российской спецслужбы, который представился специалистом СБУ, уверял украинца, что нужны надежные люди и тот очень подходит для такой "работы". В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов - даже ценой собственной жизни.

По прибытии в Киев завербованному поставили задачу: арендовать квартиру в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, проживал украинский военный командир, которого планировали ликвидировать, и начать слежку за автомобилем Филимонова. В сообщении говорится:

"При этом сотрудник ФСБ представил украинского военного как "предателя", якобы наводящего удары по Киеву. После одного из массированных ракетных ударов по столице куратор убеждал фигуранта, что ответственность за это несет "объект", за которым он следит".

Участник АТО регулярно присылал куратору фотоотчеты о наблюдении: фотографии со двора дома и описание перемещений военного.

Впоследствии куратор из российской спецслужбы передал фигуранту координаты схрона на окраине Киева, где находилось автоматическое оружие. После получения автомата Калашникова мужчина продолжил слежку, а затем получил указание ликвидировать украинского офицера.

Задержали обманутого украинца, когда тот выходил на улицу со снаряженным оружием. Во время обыска у него изъят мобильный телефон, с которого тот переписывался с представителями ФСБ.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение оружия и боеприпасов.

"Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - отмечают в украинской спецслужбе.

Диверсионная работа РФ в Украине

Напомним, СБУ предотвратила теракт в кафе в центре Киева, который должен был состояться вечером 23 июля. Женщина планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей.

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