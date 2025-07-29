Среди айтишников, которые переехали, больше всего работников со значительным опытом.

Средняя зарплата украинского айтишника в Польше составляет 3 500 долларов, пишет веб-портал об IT-отрасли Украины DOU.

Среди айтишников, которые переехали, больше всего сеньоров, то есть опытных работников со значительным опытом - обычно более 5 лет, и мидлов, то есть специалистов с опытом работы от 2 до 5 лет.

Отмечается, что специалисты, имеющие более 5 лет опыта, в среднем получают 5 000 долл., а те, кто имеет менее 3 лет опыта, получает в среднем 1 150 долл.

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Согласно данным DOU, большинство украинских айтишников, которые переехали за границу, живут в Польше - это 39%. Причем, более половины айтишников (55,7%) остаются оформленными в Украине, а 40,7% трудоустроены по польскому законодательству.

В то же время с начала полномасштабной войны в Польше открылись 610 украинских IT-компаний. Так, в течение 5 лет до полномасштабной войны в Польше в среднем открывалось 76 компаний в год. А с 2022 по 2024 годы среднее годовое количество выросло до 195 компаний. Далее ежегодно количество новых компаний становилось меньше.

Украинцы в Польше - последние новости

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что значительное количество украинских беженцев намерены вернуться в Украину из Польши, если для этого будут условия после завершения войны. По словам дипломата, пока только 15-20% украинцев не планируют возвращаться на родину.

Согласно данным "Опендатабот", по состоянию на начало июля в Польше было зарегистрировано чуть более 29 тысяч компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины.

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