Влиятельная сестра лидера КНДР заявила, что личные отношения между ее братом и президентом США "неплохие".

Северная Корея заявила, что Соединенные Штаты Америки должны признать изменившуюся реальность - никакие будущие переговоры не приведут к отказу КНДР от ядерной программы. Как пишет Reuters, об этом сообщило государственное агентство KCNA.

Отмечается, что соответствующее заявление сделала Ким Ё Чжон - заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. Выступая от имени своего брата, она признала, что личные отношения между главой КНДР и президентом США Дональдом Трампом являются "неплохими".

Однако, по ее словам, если Вашингтон рассчитывает использовать эти отношения как инструмент для ликвидации северокорейского ядерного арсенала, то такая попытка станет лишь предметом насмешек.

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"Если США не признают изменившуюся реальность и будут настаивать на провалившихся подходах прошлого, то встречи КНДР и США так и останутся лишь "надеждой" с американской стороны", - заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, с момента первой каденции Трампа на посту президента США возможности КНДР как ядерной державы и геополитическая ситуация кардинально изменились.

"Любые попытки отрицать статус КНДР как ядерной державы будут полностью отвергнуты", - подчеркнула влиятельная родственница лидера КНДР.

В другом сообщении KCNA, подчеркивая укрепляющиеся связи между Северной Кореей и Россией, говорится о возобновлении первого за десятилетие прямого пассажирского рейса между Пхеньяном и Москвой, который прибыл в столицу КНДР в понедельник. KCNA подтвердила, что рейс возобновлен "на фоне все более активных и многосторонних контактов между Северной Кореей и Россией".

Издание напомнило, что Северная Корея предоставляет РФ помощь для войны против Украины, а Москва в обмен на поддержку передала Пхеньяну определенные технологии.

В то же время, как отмечает издание, представитель Белого дома отметил, что Трамп по-прежнему привержен цели, которую ставил перед собой во время трех саммитов с Кимом. Представитель администрации заявил:

"Президент сохраняет те же цели и остается открытым к диалогу с лидером Кимом, чтобы достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Агентство отмечает, что во время первой встречи в Сингапуре в 2018 году Трамп и Ким подписали соглашение о намерениях по освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако их следующий саммит в Ханое в 2019 году провалился из-за разногласий по снятию международных санкций против Пхеньяна. Трамп неоднократно заявлял, что у него "отличные отношения" с главой КНДР, а в Белом доме отмечали, что он открыт к общению с северокорейским лидером.

Отношения США и КНДР

Напомним, представитель Белого дома заявил: президент США Дональд Трамп открыт к сотрудничеству с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы достичь "полной денуклеаризации" - уменьшение или ликвидация ядерного оружия КНДР. В администрации заявили, что Трамп во время своего первого срока в президентском кресле провел "три исторических саммита" с лидером Северной Кореи, которые "стабилизировали ситуацию" на Корейском полуострове и позволили достичь "первого в истории" соглашения на уровне лидеров о денуклеаризации.

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