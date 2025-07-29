ЕС начал пристально следить за ломом из-за риска дефицита: могут запретить экспорт

ЕК планирует собрать и проанализировать данные по торговле ломом, после чего примет решение о возможных действиях.

Европейская комиссия (ЕК) объявила о начале мониторинга импорта и экспорта металлолома, включая лом черных металлов, алюминия и меди. Это стало ответом на тревожные сигналы со стороны металлургической отрасли о растущем дефиците сырья и потенциальной угрозе остановки доменных и электродуговых мощностей. Об этом пишет GMK Center.

По словам представителей Еврокомиссии, металлолом играет ключевую роль в производстве стали и цветных металлов, а также является одним из основных элементов в переходе ЕС к низкоуглеродной экономике. В то же время значительная часть европейского лома экспортируется в Азию и Турцию, что ограничивает внутреннюю доступность сырья.

Ситуацию осложняют и внешнеполитические факторы: введение Соединенными Штатами 50% тарифов на широкий спектр изделий из стали и алюминия (кроме самого лома) привело к росту поставок европейского лома алюминия в США. Таким образом, внутренний рынок ЕС испытывает еще большее давление.

Видео дня

ЕК планирует собрать и проанализировать данные по торговле ломом, после чего примет решение о возможных действиях.

Как известно, Украина в ближайшем будущем тоже может остаться без лома: заготовка упала до самого низкого уровня с 1995 года (кроме 2022-го). Причины - война, остановка предприятий, отсутствие инвестиций. При этом, несмотря на дефицит, экспорт лома стремительно растет: в апреле - 46 тыс. тонн (+95% за год). Большинство сырья вывозится по серой схеме: сначала в ЕС с пошлиной 10 евро, а оттуда - в Турцию, избегая 180 евро пошлины. Из-за этого госбюджет уже потерял более 3 млрд грн.