Аналитики отметили, что Путин наобещал россиянам демилитаризовать Украину и теперь ни за что не может отступить от своего обещания.

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки в своих военных целях, если его не вынудят к этому серьезные победы Украины на поле боя.

Такое мнение в свежем обзоре высказали аналитики американского Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что Кремль намеренно продолжает насаждать идею конфронтации с Западом, чтобы заручиться поддержкой населения относительно войны против Украины и будущей российской агрессии против НАТО.

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В Институте отметили, что российские власти потратили значительные ресурсы на формирование внутренней поддержки войны и это было успешно, поскольку российские государственные и независимые опросы показывают, что большинство россиян поддерживают продолжение войны против Украины, пока не будут достигнуты анонсированные Кремлем военные цели - "денацификация" и демилитаризация Украины.

Аналитики отметили, что теперь такие обстоятельства значительно усложнит для Путина возможность представить для внутренней аудитории как победу любое мирное соглашение, которое не будет включать его заявленных целей.

"Путин вряд ли пойдет на какие-то уступки в своих военных целях, если его не заставят к этому значительные победы Украины на поле боя, поскольку любое переговорное завершение войны, которое не будет включать достижение всех целей Путина, поставит под сомнение мудрость военной кампании России в Украине", - считают аналитики.

Переговоры об окончании войны в Украине

Трамп поставил более жесткий ультиматум Путину и сократил срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до 10-12 дней, вместо 50. Однако в Кремле на ультиматум ответили пренебрежительно.

14 июля Трамп призвал Кремль достичь мирного соглашения в течение 50 дней, иначе США введут 100% "вторичные" пошлины против всех государств, которые продолжают торговлю с Россией.

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