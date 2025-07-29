Повышенный уровень опасности объявлен и для Киевской области.

В Киеве сегодня, 29 июля, будет непогода. Из-за этого синоптики Украинского гидрометцентра объявили повышенный уровень опасности.

По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается гроза. Будет греметь и по Киевской области.

Из-за непогоды на Киевщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают специалисты.

Погода в Киеве

На Киевщине сегодня, 29 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и грозу. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области +27°...+32°, а в Киеве столбики термометров покажут +28°...+30°.

Циклон испортит погоду в Украине - что известно

Во вторник, 29 июля, из-за циклона в западных, местами северных областях, а также в Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Одесской областях ожидается дождливая и неустойчивая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Без осадков останутся юг, восток, Полтавщина, Сумщина и Днепропетровщина.

Температура воздуха самая высокая на юге - до +36 °C, на востоке - до +34 °C, в центре - до +36 °C, на севере - до +32 °C. В Винницкой области +25...+28 °C. На западе будет прохладнее всего, +18...+23 °C.

Из-за температурных контрастов возможны грозы, шквалы, град.

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