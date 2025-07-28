29 июля на западе Украины станет свежее / Rolanas Valionis, Pixabay

Во вторник, 29 июля, практически по всей Украине будет очень жарко. На юге, востоке и местами в центре вообще разогреет до невыносимых +33°...+38°. Исключение - западные области, где пройдут дожди и грозы, а температура наоборот снизится до +19°...+21° (только на Закарпатье будет до +24°). Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +31°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +20°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +19°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°, дождь.
  • В Тернополе 29 июля ночью будет +16°, днем +20°, пасмурно, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +17°, днем +19°, дождь с грозой.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, дождь, ночью +17°, днем +20°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +17°, днем +21°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +19°...+23°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире во вторник ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+31°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью +22°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°.
  • В Одессе 29 июля - небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +29°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +23°, днем +37°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +37°.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +33°, практически безоблачно.
  • В Харькове - ясноо, температура ночью +20°, днем +33°.
  • В Днепре температура ночью будет +22°, днем +35°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет ясно, +22°...+37°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +17°, днем +35°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.
Почти по всей стране 29 июля будет жарища / фото УНИАН

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