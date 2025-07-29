Владимир Путин пытается оправдать свое правление и переписать все законы под себя.

Правитель России Владимир Путин давно позиционирует себя не просто как сильного лидера, а как "юриста на троне". Именно через призму закона он формирует публичный образ и оправдывает репрессии, пишет старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Александр Баунов для The New York Times.

"У меня есть юридическое образование", - напомнил Путин в мае группе бизнесменов, - "Если вы мне дадите сделку, я ее пересмотрю и скажу вам, что нужно сделать".

Но в российской политической системе закон превращен в инструмент, расширяющий полномочия одного человека. Любая новая волна репрессий сопровождается принятием новых "законных" норм. Путин не нарушает закон - он его переписывает под себя.

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На глобальном уровне это стремление к легитимности вылилось в полномасштабную войну. Как отмечает Баунов, победа для Путина - это не только контроль над территориями, а получение международного признания новой реальности.

"Для Путина победа - это диктовка условий, перекройка границ и признание новой реальности", - пишет автор.

Такую логику Кремль пытается воплотить и в мирных переговорах, хотя и показывает определенную гибкость. Например, Россия больше не требует прямых переговоров с Западом или отмены парламентского запрета на переговоры с Украиной.

Однако, несмотря на внешнюю уступчивость, от главных требований Москва не отказалась. Война стала фундаментом новой внутренней идеологии: солдаты - герои, враг - мифическое зло, экономика - мобилизована.

На этом фоне жесткие заявления Дональда Трампа, который сократил срок для достижения мира до 10-12 дней, выглядят как попытка вернуть инициативу.

"У нас такие приятные разговоры... А потом люди умирают следующей ночью", - сказал Трамп, демонстрируя разочарование в Путине.

Впрочем, Москва не сдается. Поиск новой "Ялты" - соглашения о разделе сфер влияния - остается мечтой Кремля. Но история Ялты показывает: такие договоренности редко ведут к миру. Они ведут к новой Холодной войне.

"Как и Сталин, после подобных сомнений Путин, вероятно, сделает тот же выбор - силу вместо легитимности", - заключает Баунов.

Новый ультиматум Путину - главные новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию относительно сроков мирного урегулирования войны в Украине. Во время выступления на гольф-курорте в Тернберри рядом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, он объявил о сокращении срока, который ранее дал Кремлю, с 50 дней до 10-12. Впрочем, реакция Кремля прогнозируемая - Москва не демонстрирует готовности уступать.

Потенциальный ответ Трампа - жесткие вторичные санкции против покупателей российской нефти, включая Китай и Индию. Это может действительно ударить по российской экономике, однако такой шаг связан с высокими глобальными рисками, в частности для самих США.

Вопрос, который сейчас беспокоит мир: готов ли Трамп разрушить эти планы ради Украины, которую сам же ранее обвинял в чрезмерном получении помощи со стороны США? Решительный удар по Путину и, возможно, по Си Цзиньпину станет демонстрацией настоящей жесткости и независимости Трампа, считает CNN.

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