Сегодня в столице еще будет очень тепло, а потом погода изменится.

В Киеве в ближайшие дни продолжатся дожди, а температура существенно снизится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29 июля - 2 августа в Киевской области и в г. Киеве снова прогнозируем неустойчивую погоду, щедрую на дожди, которых долго ждали и дождались", - говорят синоптики.

По их данным, 29 июля активный атмосферный фронт еще будет обусловливать дожди, грозы, колебания давления и влажности, однако Киевщина будет находиться в достаточно теплой воздушной массе, поэтому эти сутки будут самыми теплыми из следующих пяти.

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В дальнейшем за фронтом поступит несколько прохладнее воздух. Уже 30-31 июля температура в столице упадет на 3-6 градусов как ночью, так и днем.

Постепенно дожди станут кратковременными, гроз станет меньше. В первые двое суток августа температура не претерпит ощутимых изменений. 1 числа осадков в Киеве не ожидается, а 2 августа предполагается местами кратковременный дождь и гроза.

Погода в Киеве сегодня - прогноз на 29 июля

В понедельник, 29 июля, Киев окажется под влиянием неблагоприятных погодных условий. Украинский гидрометцентр предупредил о повышенном - желтом - уровне опасности.

В столице и по Киевской области синоптики прогнозируют грозы. Местами возможны дожди.

Специалисты предостерегают, что такая погода может создать трудности в работе коммунальных служб, энергетического сектора, а также повлиять на движение транспорта.

В течение дня на Киевщине ожидается переменная облачность. Юго-восточный ветер будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться в пределах +27...+32°C, а в Киеве термометры покажут от +28 до +30 градусов.

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