Более тонкий корпус и островная конструкция вокруг сенсоров камеры, видимо, станут главными изменениями во внешнем виде грядущего флагмана.

Надежный инсайдер Ice Universe поделился новой порцией слухов о будущем флагмане Samsung Galaxy S26 Ultra, а также первыми качественными рендерами устройства.

По его информации, S26 Ultra станет тоньше, толщина будет находиться в пределах 7,0-7,9 мм (по сравнению с 8,2 мм у S25 Ultra). При этом высота и ширина немного увеличатся (162,8x77,6 мм), а вес снизится по сравнению с 218 граммами у предыдущей модели.

Главное изменение относительно Galaxy S25 Ultra – обновленный модуль камер корпуса. На рендере видно большой выступающий остров камер, на котором размещены три из четырех модулей камер. В последних четырех поколениях Galaxy S Ultra камеры размещались в вырезах.

Видео дня

Говоря о камерах, Ice Universe ожидает, что S26 Ultra получит обновленный основной датчик на 200 МП с большей апертурой, а также новый 3-кратный телеобъектив и более широкую диафрагму на 5-кратном перископическом модуле.

Ожидается, что Samsung также представит новый 6,9-дюймовый AMOLED-экран с технологией Color-on-Emitter (CoE). Это улучшит точность цветов и яркость, а также снизит энергопотребление. Кроме того, S26 Ultra получит обновленное антибликовое стекло третьего поколения.

Еще Samsung предложит пользователям более быструю зарядку на 60 Вт, что станет долгожданным обновлением по сравнению с 45 Вт в нынешних флагманах компании. Сама батарея при этом не изменится, и в смартфоне останутся те же 5000 мАч, что в последние годы.

Презентация и релиз Galaxy S26 Ultra ожидаются не раньше января 2026 года. До этого времени компания выпустит "народный" Galaxy S25 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy 2025 года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: