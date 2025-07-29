Российские войска прорвались к Покровску, но понесли значительные потери. Украина сдерживает наступление с помощью дронов и опытных подразделений.

В течение месяцев украинские войска сдерживали наступление России на стратегически важный Покровск, уничтожая тысячи российских солдат с помощью дронов-камикадзе. Но в последние недели ситуация изменилась: российские силы прорвали оборону и впервые вошли в город, пишет Reuters.

"Они не прекращали попыток продвижения, но мы хорошо отражали их", - сообщил украинский солдат с позывным "Вогак".

Несмотря на уничтожение вражеских групп, Россия, адаптируясь, использует новую технологию - дроны с оптоволоконным кабелем, которые не поддаются воздействию электронной борьбы. Они позволяют атаковать украинские позиции на глубину до 25 км, по словам аналитиков Майкла Кофмана и Романа Погорелого из DeepState.

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Потери среди российских военных огромные. Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказал:

"Каждый пленный говорит, что дронов он больше всего боится... это то, что они видят в кошмарах".

По его словам, плохо обученных российских солдат - в том числе осужденных - бросали в бой с минимальной подготовкой.

"Он едва мог ходить", - рассказывает родственник раненого бойца, которого снова отправили на фронт.

Другие примеры подтверждают отсутствие адекватного обеспечения - один солдат просил у родных 50 000 рублей на рацию.

Несмотря на потери, Россия продолжает продвижение. В июне она захватила более 556 км² украинской территории, из которых более четверти - именно на Покровском направлении, сообщает DeepState. По оценкам британской разведки, общие потери РФ в войне достигли более миллиона убитых и раненых.

"Россия находит новых жертв, которых бросает в печь", - сказал Филимонов.

Украина полагается на дроны, минные поля и подготовленные подразделения. Но адаптация российской армии и сложность удержания логистики под огнем БПЛА усложняют оборону.

Президент Зеленский назвал незначительным факт захода врага в Покровск. он сказал:

"Все были уничтожены".

Однако аналитики предупреждают, что даже незначительное продвижение России в Покровске может открыть ей путь к более глубокому наступлению в регионе. Агентство отмечает, что Россия фактически "на пороге" Покровска.

Ситуация на фронте: главные новости

Как сообщал УНИАН, ситуация в Покровске обостряется. Ветеран Евгений Дикий считает, что уход Сил обороны из Покровска пока сомнителен, но возможен.

Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили о продвижении россиян возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Отмечается, что у врага есть продвижение в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра.

Кроме того, аналитики ISW отмечают, что Россия начала использовать большее количество бронетехники на фронте. По мнению экспертов, Москва может тестировать новую тактику, проверяя уязвимость украинской системы обороны.

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