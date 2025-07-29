В течение месяцев украинские войска сдерживали наступление России на стратегически важный Покровск, уничтожая тысячи российских солдат с помощью дронов-камикадзе. Но в последние недели ситуация изменилась: российские силы прорвали оборону и впервые вошли в город, пишет Reuters.
"Они не прекращали попыток продвижения, но мы хорошо отражали их", - сообщил украинский солдат с позывным "Вогак".
Несмотря на уничтожение вражеских групп, Россия, адаптируясь, использует новую технологию - дроны с оптоволоконным кабелем, которые не поддаются воздействию электронной борьбы. Они позволяют атаковать украинские позиции на глубину до 25 км, по словам аналитиков Майкла Кофмана и Романа Погорелого из DeepState.
Потери среди российских военных огромные. Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказал:
"Каждый пленный говорит, что дронов он больше всего боится... это то, что они видят в кошмарах".
По его словам, плохо обученных российских солдат - в том числе осужденных - бросали в бой с минимальной подготовкой.
"Он едва мог ходить", - рассказывает родственник раненого бойца, которого снова отправили на фронт.
Другие примеры подтверждают отсутствие адекватного обеспечения - один солдат просил у родных 50 000 рублей на рацию.
Несмотря на потери, Россия продолжает продвижение. В июне она захватила более 556 км² украинской территории, из которых более четверти - именно на Покровском направлении, сообщает DeepState. По оценкам британской разведки, общие потери РФ в войне достигли более миллиона убитых и раненых.
"Россия находит новых жертв, которых бросает в печь", - сказал Филимонов.
Украина полагается на дроны, минные поля и подготовленные подразделения. Но адаптация российской армии и сложность удержания логистики под огнем БПЛА усложняют оборону.
Президент Зеленский назвал незначительным факт захода врага в Покровск. он сказал:
"Все были уничтожены".
Однако аналитики предупреждают, что даже незначительное продвижение России в Покровске может открыть ей путь к более глубокому наступлению в регионе. Агентство отмечает, что Россия фактически "на пороге" Покровска.
Ситуация на фронте: главные новости
Как сообщал УНИАН, ситуация в Покровске обостряется. Ветеран Евгений Дикий считает, что уход Сил обороны из Покровска пока сомнителен, но возможен.
Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили о продвижении россиян возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Отмечается, что у врага есть продвижение в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра.
Кроме того, аналитики ISW отмечают, что Россия начала использовать большее количество бронетехники на фронте. По мнению экспертов, Москва может тестировать новую тактику, проверяя уязвимость украинской системы обороны.