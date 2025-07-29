Обыкновенный пятнистый орляк достигает более 2 метров в ширину и весит несколько сотен килограммов.

Впервые в истории ученые успешно отследили поведение обыкновенного пятнистого орляка с помощью специально разработанного устройства. Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что ученые из Флоридского Атлантического университета прикрепили к скатам, которые обитают в Харрингтон-Саунд (полузамкнутом водоеме на Бермудских островах), новые мультисенсорные метки. В их исследовании содержатся новые данные о передвижении, питании и социальном поведении этих загадочных морских существ.

В издании напомнили, что обыкновенные пятнистые орляки являются сильными и быстрыми хищниками, которые обитают в тропических и субтропических прибрежных водах. Они достигают более 2 метров в ширину и весят несколько сотен килограммов.

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Ученые объяснили, что прикрепить к скатам устройства для отслеживания их действий было не так и просто из-за их гладкой кожи и отсутствия заметного спинного плавника. Их датчик объединяет в себе несколько инструментов в одной легкой конструкции, а крепится с помощью силиконовых присосок и специально разработанных ремешков.

Исследователи выяснили, что кормление скатов в полевых условиях происходило по повторяющейся последовательности. Они часто опускаются к отложениям, чтобы забрать добычу, после чего поднимаются выше.

По словам ученых, их успех демонстрирует, как технология биологического мониторинга в сочетании с машинным обучением может революционизировать способы наблюдения ученых за морскими существами.

Интересные факты о тигровых акулах

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказали интересные факты о тигровых акулах, которых считают одними из самых опасных рыб для человека. Выяснилось, что они редко нападают на людей, так как очень ленивы.

Тигровые акулы известны тем, что едят почти все. Они пожирают рыб, птиц и млекопитающих. Более того, в их желудках находили немало странных вещей, включая меховое пальто и номерной знак автомобиля.

Тигровые акулы обычно охотятся из засады. Они медлительны, из-за чего предпочитают подкрадываться к добыче.

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