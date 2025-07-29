На данный момент ситуация на границе Украины и Польши стабильная, но угроза блокировки остается. Варшава, как и Киев, несет убытки от митингов возле пунктов пропуска.
"Сейчас нет ни блокад, ни ограничений. То есть ранее были введены ограничения на часть украинской продукции, но в целом по транзиту проблем нет", - рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина.
По его словам, блокировки границы не имеют общественной поддержки и наносят ущерб обеим сторонам.
"7 миллиардов евро польского экспорта идет в Украину - в основном это готовая пищевая продукция, топливо и тому подобное. Это не конструктивная история, которая ничего никому не дает", - подчеркнул украинский посол.
Что касается новых блокад границы, то дипломат считает, что угрозы остаются на фоне приближения новой избирательной кампании в Польше.
"Угрозы всегда есть, поскольку через два с лишним года в Польше будет новая избирательная кампания. И политики могут попытаться это использовать", - подытожил Боднар.
Блокировка украино-польской границы - последние новости
Фермеры, перевозчики и некоторые политические силы в Польше устраивали митинги и блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Такие акции протеста принесли миллиардные убытки обеим сторонам.
12 мая в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что польские перевозчики начали новую акцию протеста на границе с Украиной. Из-за этого могло быть затруднено движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь обещали пропускать беспрепятственно.
13 мая Апелляционный суд Люблина запретил акцию перевозчиков на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".