Василий Боднар отметил, что акции протеста на границе не имеют широкой общественной поддержки в Польше.

На данный момент ситуация на границе Украины и Польши стабильная, но угроза блокировки остается. Варшава, как и Киев, несет убытки от митингов возле пунктов пропуска.

"Сейчас нет ни блокад, ни ограничений. То есть ранее были введены ограничения на часть украинской продукции, но в целом по транзиту проблем нет", - рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

По его словам, блокировки границы не имеют общественной поддержки и наносят ущерб обеим сторонам.

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"7 миллиардов евро польского экспорта идет в Украину - в основном это готовая пищевая продукция, топливо и тому подобное. Это не конструктивная история, которая ничего никому не дает", - подчеркнул украинский посол.

Что касается новых блокад границы, то дипломат считает, что угрозы остаются на фоне приближения новой избирательной кампании в Польше.

"Угрозы всегда есть, поскольку через два с лишним года в Польше будет новая избирательная кампания. И политики могут попытаться это использовать", - подытожил Боднар.

Блокировка украино-польской границы - последние новости

Фермеры, перевозчики и некоторые политические силы в Польше устраивали митинги и блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Такие акции протеста принесли миллиардные убытки обеим сторонам.

12 мая в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что польские перевозчики начали новую акцию протеста на границе с Украиной. Из-за этого могло быть затруднено движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь обещали пропускать беспрепятственно.

13 мая Апелляционный суд Люблина запретил акцию перевозчиков на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

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