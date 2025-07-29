Погода пока сильными изменениями не поразит, юго-восток жара не отпускает. В целом по Украине следующие дни будут с дождями, что особенно касается западных, северных и частично - центральных областей.

На этой неделе погода в Украине разительными изменениями не поразит, в частности юго-восток жара пока не отпускает. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, когда в стране ослабнет жара.

"У нас по западным и северным областям, в принципе, уже она постепенно спадает. Следующие дни будут с дождями, особенно по западным, северным, частично - центральным областям. Поэтому здесь у нас температура ночью +14°...+19°, а днем +20°...+25°. То есть совсем не жарко уже", - сказала она.

В то же время 31 июля дождей станет меньше, впрочем температурные показатели сильно не будут меняться. Разве что несколько выше они могут стать в дневные часы по западу и северу, +22°...+27°. Это связано с тем, что будет меньше облачности.

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"Но по юго-востоку и частично по центральным областям, которые прилегают к юго-востоку, все же остается достаточно жаркая погода, +27°...+34°. Там каких-то таких существенных изменений не ожидается", - отметила Птуха и добавила, что там погода будет оставаться преимущественно без осадков.

Так, отметила синоптик, в целом по Украине, в среднем ситуация пока не меняется. "Запад, север - продолжаются чередования, скажем так, прохождения атмосферных фронтов. С осадками. И плюс к западу и северу еще Винницкая область всегда добавляется, Черкасская область сейчас... На юг осадки, опять же, пока чего-то такого, чтобы хорошего эффективного - сложно сказать... Возможно, в конце недели, на выходных, в начале следующей уже будет несколько меняться синоптическая ситуация", - сказала эксперт.

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине несколько изменится. До конца июля на западе страны будет свежо и влажно, а на юге и востоке будет держаться сильная жара - до 37 градусов.

В то же время с началом августа температура на юго-востоке немного снизится, а на западе наоборот повысится до 25-29 градусов.

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