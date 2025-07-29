Новый ультиматум России: CNN спрогнозировал, решится ли Трамп жестко наказать Путина

Сейчас Трамп перед выбором: наказать Путина и рисковать глобальным конфликтом - или остаться в пределах политической выгоды и риторики.

Президент США Дональд Трамп, после месяцев личных контактов с диктатором Владимиром Путиным, внезапно сократил срок, отведенный России для мирного соглашения в Украине, с 50 до 10-12 дней. Как пишет CNN, слова президента свидетельствуют о глубоком разочаровании, но последуют ли за ними действия?

Потенциальный ответ Трампа - жесткие вторичные санкции против покупателей российской нефти, включая Китай и Индию. Это может действительно ударить по российской экономике, однако такой шаг связан с высокими глобальными рисками, в том числе для самих США.

Пока Трамп выступает с ультиматумами в Шотландии, его торговая команда ведет переговоры в Швеции с Китаем. Эти переговоры могут открыть путь к новому торговому соглашению - и даже к громкому визиту в Пекин.

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Вопрос, который сейчас беспокоит мир: готов ли Трамп разрушить эти планы ради Украины, которую сам же ранее обвинял в чрезмерном получении помощи со стороны США?

Решительный удар по Путину и, возможно, по Си Цзиньпину станет демонстрацией настоящей жесткости и независимости Трампа, считает издание.

Зато бездействие только укрепит позицию критиков, которые считают его "раздражение" лишь реакцией на личную неудачу - провал амбициозной кампании за Нобелевскую премию мира.

Новый ультиматум Трампа - реакция СМИ

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию относительно сроков мирного урегулирования войны в Украине. Во время выступления на гольф-курорте в Тернберри рядом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, он объявил о сокращении срока, который ранее дал Кремлю, с 50 дней до 10-12. Впрочем, реакция Кремля прогнозируемая - Москва не демонстрирует готовности уступать.

Новый срок прекращения огня, который Трамп дал России может существенно изменить динамику конфликта в Украине, отметил политолог Самуэль Рамани.

Как пишет New York Post, американский лидер дал правителю РФ Владимиру Путину "меньше времени на убийства". И это было правильным решением.

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