С названием села связана интересная легенда.

Наша страна может похвастаться необычными и даже уникальными населенными пунктами. Впечатляют они не только своим расположением или пейзажами, но и названиями. Так, село Олег находится в Одесской области, а село Максим - в Черниговской. Третье "именное" село, о котором расскажем сегодня - село Богдан Закарпатской области.

Чем примечательно село Богдан - история населенного пункта

Богдан - село, которое было основано в XVIII веке и на данный момент в нем проживает более 4 000 человек. Населенный пункт расположен в восточной части Закарпатской области на берегу Белой Тисы, недалеко от самого высокого города в Украине - Рахова.

Местные жители рассказывают, что с названием села связана очень интересная легенда. Она гласит, что однажды, в древние времена, жители села пошли в лес и заблудились. В тот момент, когда они уже, умирая от голода, буквально попрощались с жизнью, из чащи вышел олень. Люди поймали его, пожарили и съели, таким образом сумев спастись от голодной смерти. Жители села решили, что этот олень был дан им Богом, в честь спасителя и решили назвать свой населенный пункт.

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Сейчас каждый желающий может посетить село Богдан - Раховский район радушно встретит туристов, ищущих колорита гуцульской культуры. Прямо на территории сельсовета расположен музей "Гуцульская хата" с множеством старинных экспонатов гуцульского быта. Для тех, кто ищет более активного отдыха, работает гостинично-ресторанный комплекс "Ось вам" и горнолыжный курорт, расположенный на горе Борщевица.

Богдан - село, в котором каждый местный житель - это творческий и талантливый человек. Издавна населенный пункт славился разнообразием народного промысла. Люди вырезали по дереву, вышивали, занимались ковроделием. Несколько десятков лет назад жители села делали курительные трубки невероятной красоты и удобства.

Как попасть в село Богдан Раховского района - маршрут

Так как село Богдан находится в самой западной части страны и считается довольно известным местом, добраться туда можно разными способами. Самый быстрый вариант - поезд Киев-Рахов, который привезет вас прямо к райцентру. Далее вам придется пересесть на такси и ехать по улице Киевской до села Богдан. Этот же способ подойдет, если вы можете доехать до Рахова из любого другого города Украины.

Для сравнения, дорога в село Богдан из Ивано-Франковска займет почти 3 часа, из Ужгорода или Черновцов - почти 4 часа, из Львова или Тернополя - почти 5 часов. Соответственно, если вы уже находитесь в западной части страны, добраться к сокровищнице гуцульского края сможете быстрее.

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