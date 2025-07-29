В Европе доступны множество прекрасных озер, достойных внимания, и далеко не все из них забиты туристами.

Озеро Комо в Италии уже долгие годы является одним из самых популярных в Европе, в том числе благодаря тому, что там предпочитают отдыхать многие мировые знаменитости – от Джорджа Клуни до Мадонны. В итоге этом место уже настолько страдает от чрезмерного туризма, что местные власти даже подумывали сделать платным его посещение.

Однако правда в том, что в Европе доступны еще множество прекрасных озер, достойных внимания – они не менее живописные, но гораздо более доступные по цене и менее многолюдные.

Эксперты крупнейшего в мире журнала о путешествиях National Geographic назвали пять живописных озер в Европе, которые действительно стоит посетить.

Видео дня

1. Боденское озеро, Германия. Это огромное озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии предлагает туристам захватывающие дух виды на Альпы и одновременно необыкновенный глоток красоты, истории и культуры. Третье по величине озеро Центральной Европы подойдет для самого разнообразного отдыха, от катания по его водам на пароме или каноэ до поездок на велосипедах по кольцевой велодорожке длиной почти 260 километров. А при температуре около 25°C летом здесь приятно тепло, но не слишком жарко для исследования.

Здесь есть все – пляжи, сады, виноградники, водно-болотные угодья, птицы, лесистые ущелья, сады, исторические города и художественные галереи. Особенно эксперты советуют обратить внимание на города Меерсбург с его каменными стенами, сказочными видами, винными тавернами и средневековым замком с башнями, Унтерульдинген с его доисторическими свайными постройками и Констанц с его величественным собором в римском стиле, а также сказочные средиземноморские сады на островке Майнау. За южным колоритом стоит ехать в город Линдау, окрашенный в пастельные тона, чтобы насладиться мороженым на террасах кафе и полюбоваться сверкающими видами на озеро из гавани, охраняемой маяком и каменным баварским львом.

Подробнее о Боденском озере читайте в нашем отдельно материале.

2. Большое озеро Алкева, Португалия. Эксперты советуют в летний топ-сезон путешествий покинуть атлантическое побережье южной Португалии и отправиться в Алентежу исследовать обширные внутренние районы. Большое озеро Алкева площадью около 246 квадратных километров, напоминающее фьорд, – это мощная вспышка зеленовато-голубого цвета. Расположенное у границы с Испанией, крупнейшее в Европе водохранилище представляет собой переплетение затопленных долин, узких заливов и островов.

Летом туристы могут покататься по озеру на САПе или каяке, а также прокатиться вдоль берегов на велосипеде или электровелосипеде. Ну а освежиться в летнюю жару, когда температура достигает 35°C, можна в водах прибрежных пляжей. Особого внимания заслуживает пляж Прайя-Флувиал-де-Монсараш с его пудровым песком, плавучим бассейном и Центром водных видов спорта. Сама деревушка Монсараш, живописно раскинувшаяся по склону холма, усыпанному гранитными валунами, входит в число самых красивых в Португалии. Это средневековое творение, утопающее в белизне, венчает замок, построенный королем Динишем в XIV веке, а по местным мощеным улочкам когда-то ходили тамплиеры.

Ночью же нельзя упустить возможность полюбоваться звездным небом. Заповедник темного неба Алкева – первое в мире место для звездного туризма. Здесь туристов ждут разнообразные развлечения: от наблюдения за звездами до ночных прогулок на каноэ и мастер-классов по астрофотографии.

3. Бохиньское озеро, Словения. Хотя самым популярным озером страны является Блед, Бохиньское озеро, расположенное в получасе езды к югу, столь же невероятно красиво, но далеко не так многолюдно. Зубчатые известняковые вершины Юлийских Альп, возвышающиеся над этим пронзительно-синим, прозрачным озером в национальном парке Триглав перехватывают дыхание. А когда летом температура поднимается до 30°C, вода в озере, питаемая горными ручьями, прогревается до 24°C.

На западном берегу озера, в тихой деревне Уканц, туристам доступен галечный пляж, где можно освежиться и искупаться. Любители заночевать на природе могут разбить палатку в экологичном кемпинге Bohinj, где можно покататься на каяке, сапборде или каноэ. Здесь также организуют различные мероприятия: от спелеологии, каньонинга и скалолазания до сырных туров и дегустации шнапса. Тем временем, окрестности Уканца – дикие, гористые и густо лесистые, а с помозью канатной дороги можно подняться на гору Фогель, откуда открывается вид на озеро с высоты птичьего полета.

4. Озеро Перуча, Хорватия. Окаймленное волнистыми известняковыми горами, это настоящее сокровище, спрятанное в далматинской глубинке. Это длинное, извилистое озеро, расположенное всего в нескольких шагах от Адриатического побережья Хорватии, – идеальное место для единения с природой. Здесь можно легко укрыться от толпы в летнюю жару, когда температура поднимается до 35°C, охладившись в воде. Крупнейшее искусственное озеро Хорватии, образованное плотиной на реке Цетина, прекрасно подходит для велосипедных туров, пеших прогулок, катания на байдарках или лодках к тихим пляжам и бухтам.

На северном берегу сонная каменная деревушка Гаряк станет прекрасной отправной точкой для отдыха. Отсюда открываются захватывающие виды на скалистые горы Динара и Свилая, а также на озеро. Особенно красиво это зрелище ранним утром, когда его бирюзовые воды еще спокойны. Тем временем, кемпинг Peruca, окруженный лесом и светлыми песчаными пляжами, предлагает туристам возможность заняться греблей, каякингом, сапсерфингом, дайвингом, верховой ездой и горным велосипедом. Немного отклонившись на север, можно увидеть чудо природы – Око Земли (Извор Цетине), круглый карстовый источник, похожий на драгоценный камень, который берет начало в реке Цетина.

5. Охридское озеро, Северная Македония. Это живописное озеро, внесенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, тем не менее, незаслуженно малоизвестное. Зеленовато-голубое озеро, зажатое между горами Северной Македонии и восточной Албании, является одним из старейших и самых глубоких в Европе. Летом здесь можно искупаться в прозрачной воде, устроить пикник на галечных пляжах восточного берега, таких как Потпеш и Лабино, и полюбоваться розово-фиолетовыми закатами.

На северном берегу озера туристов манит прогулочная набережная, прижимающаяся к скалистым пляжам, и крутой, теплый каменный старый город Охрид, где мощеные улочки ведут к православным церквям и руинам средневековой крепости. В прибрежных ресторанах подают местные деликатесы, например, рыбный суп из озерной форели с лимоном и чесноком, с македонскими винами. Тем временем, за пределами Охрида туристов ждут такие культурные достопримечательности, как расположенный высоко на вершине скалы купольный монастырь Святого Наума в византийском стиле, украшенный фресками, а также реконструированные свайные постройки бронзового и железного веков в Заливе костей.

Больше об отдыхе в Северной Македонии читайте в нашем отдельном материале.

Другие интересные места в Европе, которые стоит посетить

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали пять городов Европы, которые неожиданно набирают популярность в этому году.

Также путешественникам расказали о 13 неожиданных местах для летнего отдыха в Европе, на которые стоит обратить внимание этим летом.

Кроме того, эксперты отыскали несколько недорогих европейских островов, на которых никогда нет толп туристов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.