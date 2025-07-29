В коллективе поддержали решение музыканта.

Украинский музыкант, основатель группы "Пиріг і Батіг" Марьян Пирожок заявил, что добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В последнее время я редко бываю в сети... Есть много чего рассказать, но не хватает времени. Но чтобы вы не переживали, где я и что со мной, официально сообщаю - добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины! Продолжение следует. Желаю здоровья!" - написал он.

В группе поддержали решение своего лидера.

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"Мы гордимся, поддерживаем и желаем сил и выдержки в этом важном шаге. Слава Украине! Смерть противникам!" - говорится в сообщении на странице коллектива в Facebook.

Известно, что Марьян Пирожок основал музыкальный коллектив "Пиріг і Батіг" в 2020 году. Группа сочетает поэзию украинских классиков с элементами народной и камерной музыки. В их композициях звучат стихи Павла Тычины, Степана Руданского, Богдана-Игоря Антонича, Владимира Сосюры и Василия Стуса.

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинский певец Никита Ломакин заявил о том, что его "достаточно жестко мобилизовали" в ВСУ. Он стал популярным после участия в проектах "Х-фактор" и "Голос страны".

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