Министр энергетики РФ пожаловался на западные санкции.

Российские власти снова полностью запрещают экспорт бензина из страны из-за скачка цен на топливо на 30% и их приближения к историческим максимумам, сообщает The Moscow Times.

Издание напоминает, что сейчас запрет на экспорт топлива действует только для трейдеров, посредников и нефтебаз. Но согласно решению российского правительства, до 31 августа экспорт бензина из России будет запрещен и для компаний-производителей нефтепродуктов.

Российские чиновники считают, что запрет на вывоз топлива необходимо ужесточить для "сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

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Журналисты констатируют, что биржевые цены на бензин в России растут с апреля. Стоимость 95-го бензина превысила 73 тысячи рублей, едва не обновив абсолютный рекорд.

Среди причин скачка цен: задержка ремонтов российских нефтеперерабатывающих заводов из-за санкций и, соответственно, сокращение поставок бензина на рынок. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев признал, что проблемы с ремонтами НПЗ возникли из-за западных санкций.

"Почему иногда бывают сбои? Потому что сейчас в том санкционном режиме, в котором мы находимся: вот, запланировано, скажем, на ремонт, условно, 4 месяца, а нам что-то задержали, что-то недопоставили", - пожаловался он.

Экспорт бензина из России - последние новости

Россия уже запрещала экспорт бензина с 1 марта 2024 года в связи с подорожанием топлива, которое, в частности, вызвано уменьшением объема производства НПЗ. Исключение тогда было сделано для поставок в рамках межправительственных соглашений, в том числе со странами Евразийского экономического союза, а также топлива, вывозимого гражданами для личного пользования. Действие эмбарго было временно приостановлено с 20 мая до конца июля 2024 года, а с декабря 2024 года вывоз автотоплива был разрешен только производителям.

Одной из причин падения российского экспорта топлива и последующего нового запрета на его вывоз стали удары Сил обороны по российским НПЗ.

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