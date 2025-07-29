В Одессе и Одесской области объявлен желтый уровень опасности.

На вторник, 29 июля, в Одессе объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Днем 29 июля ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях касается и Одесской области, где также будут грозы и шквалы.

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Из-за непогоды синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

В Одесской области сегодня ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь, местами значительный, а также ожидается гроза. На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Ветер будет со скоростью 9-14 м/с, днем во время грозы шквал будет достигать 15-20 м/с. Температура ночью +20°...+25°, днем воздух прогреется до +28°...+33°.

В Одессе сегодня также ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра будет 9-14 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +28°...+30°, а температура морской воды +24°...+25°.

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