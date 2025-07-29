Ученые долгое время считали, что неандертальцы были заядлыми мясоедами.

Учёные долгое время считали, что неандертальцы были заядлыми мясоедами. Химический анализ их останков указывал на то, что они питались мясом в таком же объёме, как и хищники верхнего уровня, такие как львы и гиены.

Однако в целом гоминины — неандертальцы, наш вид и другие вымершие близкие родственники — не являются специализированными плотоядными. Напротив, они скорее всеядны, поэтому потребляли также большое количество растительной пищи, пишет The Independent.

Человек может выживать на почти полностью мясной диете. Но, если человек будет долго питаться, как гиперплотоядные, не получая достаточного количества других питательных веществ, это может привести к белковому отравлению — изнуряющему и даже смертельному состоянию, исторически известному как "кроличье голодание".

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Так что же тогда объясняет химические сигнатуры в костях неандертальцев, которые указывают на якобы здоровое чрезмерное потребление мяса? Антрополог Мелани Бисли, изучающий диету наших древнейших предков с помощью таких элементов, как азот, рассказала, что ее новое исследование указывает на секретный ингредиент в рационе неандертальцев, который может всё объяснить — личинки мух.

Они заподозрили, что личинки мух могут быть альтернативным источником обогащённого азота-15 в рационе неандертальцев.

Личинки мух — это богатый жирами источник пищи. Они появляются почти неизбежно после убийства животного, легко собираются в большом количестве и приносят питательную пользу.

Чтобы исследовать эту гипотезу, ученые использовали набор данных, изначально собранный для другой цели — в рамках судебно-антропологического проекта, посвящённого тому, как изотопы азота могут помочь определить время смерти.

Бисли собрала современные образцы мышечной ткани и связанных с ней личинок в Центре судебной антропологии Университета Теннесси в Ноксвилле, чтобы изучить, как изменяются значения азота в процессе разложения после смерти.

Хотя эти данные полезны в судебной практике, они применили их в новом исследовании для проверки другой гипотезы. В итоге обнаружилось, что изотопные значения азота в мышечной ткани умеренно повышаются по мере её разложения — от -0,6 до 7,7 промилле.

Однако этот рост куда более резкий у личинок, питающихся разлагающейся тканью: от 5,4 до 43,2 промилле. Для сравнения: значения δ¹⁵N у плейстоценовых травоядных варьируются от 0,9 до 11,2 промилле. У личинок — почти в четыре раза выше.

Их исследование показывает, что высокие значения δ¹⁵N, обнаруженные у гомининов позднего плейстоцена, могут объясняться круглогодичным потреблением обогащённых азотом-15 личинок, найденных в сушёной, замороженной или закопанной животной пище.

Ранее УНИАН сообщал, что разные группы неандертальцев готовили еду по-своему.

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