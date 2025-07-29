Также президент подписал закон об обязательной военной подготовке офицеров запаса медицинской службы для студентов, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подписи под рядом законов, проголосованных в июле народными депутатами в Верховной Раде. Среди этих законов - восстановление офицерской подготовки для студентов-медиков и добровольное право для украинцев в возрасте 60+ подписывать контракты для прохождения военной службы.

Как свидетельствует сайт Верховной Рады, соответствующие законы возвращены в парламент с подписью президента сегодня, 29 июля.

В частности, Зеленский подписал закон, который предусматривает восстановление обязательной офицерской подготовки для студентов, получающих образование медиков и фармацевтов в университетах (регистрационный номер 13276). Этот закон предусматривает установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

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Кроме того, президент поставил подпись под законом, который предоставляет лицам в возрасте 60+ право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы. Это создает возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях.

Этот закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе" (регистрационный номер 13229) был принят в парламенте 16 июля 2025 года.

Вместе с тем, Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений (регистрационный номер 13320). Это дополнительное вознаграждение составит от 15 тыс до 30 тыс гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации).

Кроме того, глава государства подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в рамках операции "Висла", были в 1944-1951 годах принудительно переселены с территории Польской Народной Республики (регистрационный номер 2038). Этим законом предусматривается единовременная компенсация депортированным украинцам или их близким родственникам. Этот закон парламент поддержал 16 июля 2025 года.

Служба по контракту 60+

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что в Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. По его словам, такая возможность предусмотрена только для ограниченного круга уникальных специалистов.

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