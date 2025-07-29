Отмечается, что сейчас хорошее время для вложений.

Курс евро в Украине продолжает удивлять, а вот курс доллара относительно стабилен. Эксперты в комментарии ТСН дали украинцам советы относительно того, стоит ли покупать сейчас доллары в Украине.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин считают, что сейчас хорошее время для вложений в валюту.

"Август — месяц начала ежегодной девальвации гривни. Поэтому, пока рынок спокоен, стоит "подбирать" доллары, то есть не покупать их для спекуляций, а постепенно накапливать, рассчитывая на дальнейший рост курса. Относительно приобретения евро совет дать трудно, потому что ситуация, куда в августе пойдет курс, не определена. Можно рискнуть — можно сделать паузу", - указал Шевчишин.

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При этом Забловский посоветовал покупать доллары и евро, потому что в течении года евровалюта будет только дорожать.

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предложил подождать месяц с переходом из гривни на валюту, а пока что зарабатывать на национальной валюте.

Что касается продажи валюты, то все эксперты советуют не делать этого без необходимости.

Курс доллара в Украине - прогноз до 3 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что официальный курс доллара в Украине с 28 июля по 3 августа будет находиться в диапазоне 41,8-42,1 гривни. Максимальный рост американской валюты по итогам июля по сравнению с началом года может составить 0,4%.

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