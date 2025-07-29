По мнению актера, в Украине необходимо вести четкую государственную политику относительно языка.

Народный артист Украины Богдан Бенюк рассказал, как реагирует на обвинения и критику за свое высказывание о том, что следует бить детей, которые говорят на русском языке.

"Я на них внимания не обращаю. Пусть реагируют, как хотят", - заявил актер в интервью blik.ua.

По его мнению, в русскоязычности украинских детей виновато среднее поколение, которое "позволяет себе разговаривать со своими детьми на русском языке".

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"Таким образом делают из них тех, кто, возможно, в будущем будет перенимать российские приоритеты, потому что они не говорят на нашем родном языке. В этом не виноваты дети, а виноваты родители, которые не хотят жить в будущем в украинском государстве вместе со своими потомками. Сейчас они делают это сознательно", - заявил Бенюк.

Он считает, что в Украине необходимо вести четкую государственную политику в языковом вопросе, обращать внимание на школы, детские сады и другие учебные заведения.

Напомним, как писал УНИАН, украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей за русский язык, чтобы у них появилась гордость за украинский:

"Берешь прут. И по сраке прутом, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших".

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