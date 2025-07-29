Эксперт опровергла популярное мнение о том, что пауки в квартире становятся активнее в тот период, когда хозяев нет дома.

Пауки селятся в человеческом жилье при условии, что там есть для них пища, таким образом они немного даже улучшают жизнь людей, уничтожая различных вредных насекомых. Об этом рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук Телеграфу.

Эксперт категорически опровергла популярное мнение о том, что пауки в квартире будто становятся активнее именно в тот период, когда хозяев нет дома.

"Я могу видеть пауков и днем, и утром, и ночью. На мое расписание дня они как-то не реагируют. А вообще, это немного такая байка", - отметила Иосипчук.

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По ее словам, большинство пауков люди не замечают из-за невнимательности, а чаще всего они селятся во влажных помещениях и тех, где есть для них пища.

"Если у вас появились пауки, это не повод паниковать. Это повод задуматься над тем, что для них есть кормовая база. А значит, у вас есть что-то, чем питается этот паук. Потому что, если нет корма, паук у вас жить не будет. Таким образом они немного даже улучшают жизнь людей", - пояснила эксперт.

Она рассказала, что по способу охоты домашние пауки делятся на две категории. Первой группе, представители которой плетут паутину, все равно на распорядок дня людей.

"Они устроят паутину, и спокойно будут возле нее, где есть миграция насекомых. Если какая-то вибрация пройдет на паутину от ваших действий, то пауки будут прятаться и убегать", - утверждает она.

Представители второй категории паутины не плетут, говорит эксперт, а охотятся преимущественно ночью, поэтому днем их практически не видно. Возможно, предположила исследовательница, это создает ложное впечатление об их "умном" поведении. Также она рассказала, чем питаются пауки, отметив, что в современных домах тараканов почти не осталось, поэтому пауки нашли другие источники питания.

"В общем кормовая база в квартирах - плодовые мушки, жуки-кожееды (их личинки заводятся в крупах), крошечные ногохвостки, муравьи или то, что может случайно залететь через окно", - перечислила Иосипчук.

Арахнолог добавила, что есть даже пауки, которые питаются, собственно, пауками.

Другие новости о пауках

Как сообщал ранее УНИАН, ученые раскрыли неожиданный факт о происхождении пауков. Новое исследование, основанное на анализе окаменелости возрастом 500 миллионов лет, предположило, что пауки и другие паукообразные, возможно, происходят из моря. Ученые проанализировали окаменелый мозг вымершего вида кембрийского периода, который когда-то считался предком мечехвоста, и пришли к выводу, что структура его нервной системы больше напоминает структуру современных пауков и их родственников.

Также мы писали, что более 50 лет назад NASA отправило двух пауков в космос. Сначала пауки испытывали трудности: один из них создал лишь примитивную конструкцию, но уже на следующий день построил полноценную паутину, а позже к эксперименту присоединился и второй паук. Паутина в космосе была более тонкой, но хорошо сформированной. Эксперимент имел более глубокое значение, чем просто биологический интерес: он позволил исследовать, как микрогравитация влияет на нервную систему живых существ, включая людей. К сожалению, оба паука умерли от обезвоживания, но их вклад в науку остался бесценным.

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