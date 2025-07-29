По словам дипломата, сейчас только 15-20% украинцев не планируют возвращаться на родину.

Довольно значительное количество украинских беженцев, которые сейчас находятся в Польше, намерены вернуться в Украину, если для этого будут условия после завершения войны. Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар сказал в интервью для Радио свобода.

По его мнению, возвращение украинцев из Польши на родину зависит от создания надлежащих условий и личного решения этих украинцев.

"Если вы говорите с беженцами, с людьми, которые выехали не добровольно, а под силой обстоятельств, то 70% из них скажут, что они хотят возвращаться", - отметил посол.

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Он добавил, что общается с различными группами украинцев в Польше относительно видения их будущего и, по его словам, 15-20% отвечают, что остаются в Польше и возможно уже подали документы на получение гражданства.

"Но большинство говорят: если завтра прекращается война, мы едем домой", - подчеркнул Боднар.

Также дипломат уверен, что у украинских мужчин нет страха возвращаться из-за теоретического осуждения в связи с незаконным выездом во время войны. Боднар считает:

"Не время делиться на тех, кто уехал, и тех, кто остался. Мы сами себе будем создавать дополнительные проблемы такими разделениями. Но, желание вернуть людей, чтобы они восстанавливали Украину, оно должно пересилить все эти эмоции, стереотипы, которые в любом случае будут появляться".

Украинские беженцы за рубежом

Как сообщал УНИАН, в Украине надеются, что после прекращения войны домой вернутся около 70-80% беженцев, которые покинули страну. Считается, что главными условиями возвращения людей являются безопасность и возможности трудоустройства.

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что украинцы за рубежом настолько увязли в новых жизненных обстоятельствах, что о возвращении уже однозначно речь не идет.

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