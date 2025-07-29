Сократив срок ультиматума до 10-12 дней, Трамп заявил о готовности к жестким экономическим санкциям, чтобы остановить российскую агрессию в Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении ранее объявленного 50-дневного срока, который он дал России для достижения мирного соглашения с Украиной. Теперь у Кремля есть только 10-12 дней, чтобы остановить войну - иначе его ждут мощные экономические санкции.

Как пишет New York Post, американский лидер дал правителю РФ Владимиру Путину "меньше времени на убийства". И это было правильным решением.

"Нет никаких причин ждать...Я готов ввести 100% тарифы на страны, покупающие российские товары", - заявил Трамп журналистам в понедельник, подчеркивая, что Кремль не проявляет никакой доброй воли.

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Это резкое решение получило широкую поддержку в экспертных и политических кругах США. Наблюдатели считают, что первоначальный дедлайн на 2 сентября лишь дал Путину больше времени для продолжения боевых действий.

"Целью Путина никогда не был мир, ею есть и всегда было полное уничтожение Украины", - говорится в публикации американских обозревателей.

Реакция Москвы на предыдущий ультиматум лишь подтвердила агрессивные намерения Кремля. Через несколько часов после того, как Трамп озвучил свои требования, Россия нанесла удары по гражданским объектам в Украине.

Высокопоставленные чиновники РФ назвали угрозы Трампа "театральным ультиматумом", однако эксперты считают, что на этот раз экономические рычаги могут оказаться действительно болезненными.

"Кремлю стоит волноваться. Экономика России - это дом на шатких сваях. Путин вложил не менее 40% бюджета в войну, тогда как граждане едва выживают", - пишет издание.

Беспокойство вызывает и возможная реакция крупнейших торговых партнеров России - Китая и Индии. Угроза введения вторичных санкций и 100% тарифов может побудить их искать альтернативные рынки.

Поддержку идеи давления на Россию также демонстрирует законодательная инициатива сенатора Линдси Грэма, предусматривающая 500% тариф на импортеров российской нефти.

"У Трампа нет другого выбора, кроме как заставить российского диктатора почувствовать настоящую боль. И сейчас именно то время, чтобы это сделать", - подчеркивается в заключении.

Ультиматум Трампа - главные новости

28 июля Трамп в очередной раз сказал, что разочарован Путиным и уже получил ответ на свой вопрос, поэтому сократит озвученный ранее срок в 50 дней на завершение войны до 10-12 дней.

Новый срок прекращения огня, который Трамп дал России может существенно изменить динамику конфликта в Украине, отметил политолог Самуэль Рамани.

Однако Москва по-прежнему не демонстрирует готовности к уступкам. Кремль заявляет, что не прекратит войну до тех пор, пока не достигнет своих максималистских целей - в частности контроля над украинскими территориями и принудительного установления внешнеполитических ограничений для Украины.

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