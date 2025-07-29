Отмечается, что беспилотник посадили, применив средства радиоэлектронной борьбы.

В ночь на вторник, 29 июля, в воздушном пространстве Беларуси зафиксировали беспилотник. Его обезвредили, заявили в Министерстве обороны РБ.

Отмечается, что ночью силы ПВО зафиксировали в воздушном пространстве над Минском "неизвестную воздушную цель". Инцидент произошел около 2 часов ночи. Объект идентифицировали как БПЛА.

Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был обезврежен. Он упал в районе улицы Матусевича в Минске. Пострадавших нет.

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"Учитывая этот инцидент оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Участие Беларуси в войне против Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Россия "готовит что-то" в Беларуси этим летом. Он добавил, что это будет происходить под видом военных учений.

В середине сентября 2025 года в Беларуси должны быть проведены совместные с Россией военные учения "Запад-2025".

Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что Россия запланировала широкомасштабное наступление на фронте, но на сегодня у нее нет для этого ресурсов, в связи с этим можно предположить, что Беларусь открыто вступит в войну.

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