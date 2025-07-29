Дональд Трамп рассматривает возможность заключения нескольких торговых соглашений.

Министр торговли США Говард Лутник считает вполне вероятным продление торгового перемирия между США и Китаем на 90 дней по итогам торговых переговоров в Стокгольме, сообщает Bloomberg.

"Это вероятный результат? Конечно, кажется, что да, но давайте оставим это решение президенту Трампу", - сказал Лутник в интервью на телеканале Fox News.

Американский министр также отметил, что на этой неделе президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность заключения нескольких торговых соглашений, не уточнив, о каких странах идет речь.

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"Он рассмотрит несколько соглашений, конечно, он рассмотрит, но в основном он собирается установить таможенную ставку для всех и сделать это до конца недели", - отметил Лутник

Издание напоминает, что на предыдущих раундах Вашингтон и Пекин договорились уменьшить пошлины по принципу "око за око" и ослабить экспортный контроль за определенными технологиями и редкоземельными минералами, но добавляет, что срок действия этого соглашения истекает 12 августа.

США и Китай планируют продолжить переговоры 29 июля.

Торговые переговоры США и Китая - главные новости

Нынешнему торговому перемирию между США и Китаем предшествовала относительно непродолжительная торговая война. Президент США Дональд Трамп в апреле ввел в отношении Китая самые большие пошлины среди американских торговых партнеров. Совокупная ставка составила 145%. Китай, в ответ, ввел пошлины против американской продукции и ограничил импорт американских кинолент.

11 июня стало известно, что США и Китай договорились о завершении торговой войны. Договоренности, среди прочего, предусматривают, что Пекин будет поставлять в США редкоземельные минералы, а США позволят китайским студентам учиться в своих колледжах и университетах.

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