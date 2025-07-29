В прошлом году ЕС импортировал энергоносителей на сумму более 435,7 млрд долларов, но из США - лишь на 75 млрд долларов.

Обещание Брюсселя закупить у Вашингтона энергоносители на сумму 750 млрд долларов в рамках нового торгового соглашения будет невозможно выполнить. Компаниям придется отказаться от других поставщиков.

Газета Financial Times пишет, что акции американских энергетических компаний выросли 28 июля на фоне новостей о сделке с ЕС, потому что она может поддержать экспортеров сжиженного природного газа и нефти, которые уже выиграли от усилий Европы по сокращению импорта российских энергоресурсов. Однако оптимизм пошел на спад, когда стало ясно, что план Трампа, не будет реализован.

В прошлом году ЕС импортировал энергоносителей на сумму более 435,7 млрд долларов, но поставки ископаемого топлива из США в блок составили всего 75 млрд долларов.

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Брюссель по-прежнему планирует полностью отказаться от закупок российского газа, включая СПГ, к 2028 году, что откроет еще одну нишу для американских экспортеров. Однако аналитики считают, что цель в 250 млрд долларов будет невозможно достичь, обеспечив при этом желание Европы иметь дешевые энергоресурсы от надежных поставщиков.

"Для этого Европе придется импортировать гораздо больше газа и нефти из США, отказываясь от других поставщиков, при этом предполагая, что цены на нефть и газ останутся высокими или даже вырастут, чтобы достичь цели в 250 млрд долларов. Мы хотим снизить расходы на энергию, а президент Трамп хочет снизить цены на нефть, поэтому это соглашение не имеет смысла", - указала аналитик по энергетике в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

В Американском институте нефти заявил, что соглашение "укрепит роль Америки" как важнейшего поставщика для Европы.

Руководитель отдела исследований в области газа в Оксфордском институте энергетических исследований Билл Фаррен-Прайс сказал, что трудно представить, как ЕС сможет увеличить стоимость импорта энергии из США в пять раз, одновременно переходя на возобновляемые источники энергии.

"Спрос на газ в Европе слабый, а цены на энергоносители падают. В любом случае, контракты на импорт заключают частные компании, а не государства. Нравится это или нет, но в Европе побеждают ветряные мельницы", - указал он.

Соглашение США и ЕС - главные новости

США и Европейский союз заключили торговое соглашение, закрепив пошлину в размере 15%. Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился закупить "американскую энергию" на сумму 750 миллиардов долларов.

Также ЕС обязался инвестировать в США дополнительно 600 миллиардов долларов сверх запланированного - в военную технику и открытие рынков для торговли с нулевыми пошлинами.

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