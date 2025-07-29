Бронирование может быть аннулировано.

Бронь, как и отсрочка от мобилизации, предоставляется далеко не всем военнообязанным мужчинам. Для получения такого документа должны быть основания, но даже те, у кого есть бронь от мобилизации, могут ее потерять.

Какие профессии подлежат брони от мобилизации

Получить законную защиту от мобилизации могут украинцы, которые работают на оборонных предприятиях, с Министерством обороны, а также на предприятиях, у которых есть статус критически важных. К тем, кто имеет право на бронь от мобилизации, относятся и полицейские, и сотрудники прокуратуры, и ГСЧС.

Оформлять заветный документ может только работодатель, в 2025-м году уже все мужчины знают, как выглядит бронь от мобилизации в Украине - это может быть выписка из приказа или справка утвержденной формы. Какие работники могут получить бронь, а какие - нет, решает сам работодатель, ориентируясь на букву закона. В каждой компании есть свои условия, и далеко не все сотрудники могут рассчитывать на такой документ.

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Кто может потерять бронь от мобилизации - список

Так как военное положение в Украине снова продлили, с 7 августа на 90 дней продлена и мобилизация. Это значит, что всем мужчинам, которые нуждаются в бронировании, необходимо заранее подумать об этом, иначе их могут призвать на фронт. Более того, некоторым обладателям заветного документа "светит" аннулирование его юридической силы. Так может произойти, если:

у военнообязанного мужчины закончился срок действия отсрочки;

предприятие, на котором работает человек, больше не обеспечивает потребностей Сил Обороны;

предприятие лишили статуса критически важного;

организация, которая оформляла бронь от мобилизации, ликвидирована;

военнообязанного мужчину уволили;

предприятие разорвало трудовой договор или контракт с мужчиной;

бронь заменили на другой тип отсрочки.

Также бронирование от мобилизации не будет продлено по решению работодателя в статусе юридического лица. Однако свое представление он должен обосновать на законодательном уровне.

Для того чтобы отсутствие нужного документа не застало мужчину врасплох, он может сам проверить, есть ли у него бронь от мобилизации. Есть три варианта, как проверить бронь от мобилизации - через кадровую службу предприятия, где он работает, с помощью приложения Резерв+ или в ТЦК.

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