НБУ продолжает закрывать чрезмерный спрос на валюту и неожиданные скачки дефицита.

Несмотря на сохранение значительного дефицита валюты, курс гривни к доллару колебался на прошлой неделе в пределах нескольких копеек и по итогам недели почти не изменился. Об этом говорится в еженедельном обзоре инвесткомпании ICU.

По словам аналитиков компании, чистая покупка валюты на межбанковском рынке не претерпела особых изменений, снизившись лишь на 9% до 508 млн долл. Поэтому НБУ смог уменьшить интервенции лишь на 10% до 811 млн долл.

"НБУ продолжил держать курс гривни к доллару неподалеку 41,8 грн/долл., и по итогам недели официальный курс гривни к доллару снова почти не изменился. В то же время доллар снова ослаб относительно евро, поэтому европейская валюта в Украине подорожала почти на 1% до 49 грн/евро (официальный курс). Розничная стоимость доллара в системно важных банках осталась вблизи 41,5-42 грн/долл.", - говорится в обзоре.

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В ICU отметили, что НБУ продолжает закрывать чрезмерный спрос на валюту и неожиданные скачки дефицита в отдельные дни недели.

"Несмотря на то, что объемы интервенций остаются на высоком уровне, НБУ чувствует себя вполне комфортно и не спешит с ослаблением курса гривни к доллару", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что по обновленному макропрогнозу, обнародованному 24 июля, Национальный банк ожидает внешнюю поддержку в объемах, которых будет достаточно для надлежащего функционирования валютного рынка. Регулятор также предполагает принятие новых решений по постепенной валютной либерализации уже в ближайшей перспективе.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 июля подешевел на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар, а курс евро снизился сразу на 30 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,95 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,48 гривни за доллар.

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