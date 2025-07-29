С 7 августа будет меньше осадков и больше прояснений в большинстве регионов Украины.

Август в Украине начнется со спокойной погоды, в первые дни месяца могут пройти отдельные локальные дожди. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"В первые дни августа у нас, именно в первый день преимущественно будет более спокойная погода. Хотя, опять же, на сегодняшний день, по расчетам, есть очередной фронт - с севера на юг будет пролегать. Поэтому определенная неустойчивость может быть", - отметила она.

Также в первые дни августа могут пройти отдельные локальные дожди по юго-востоку, больше - по левобережью.

Видео дня

"Площадь их охвата неравномерна. То есть где-то может, все же, несколько прибавиться осадков. Но в некоторых регионах может остаться так же сухо и жарко", - отметила синоптик.

Кроме того, она рассказала, что на конец первой декады августа уже больше будет влиять поле повышенного давления. "То есть где-то до 5 числа еще будет такая неустойчивость, периодически с дождями разной интенсивности по территории Украины. А начиная с 7-го - там уже будет больше влиять поле повышенного атмосферного давления: будет меньше осадков, больше прояснений в большинстве регионов Украины", - сказала Птуха.

Погода в августе 2025 - прогнгоз на месяц

Как сообщал УНИАН, ранее Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра отметила, что жарче всего в августе будет на юге и юго-востоке Украины.

Так, в августе на западе Украины температура будет близкой к августовской норме, как и количество осадков. На остальной территории температурный режим будет выше нормы на 1,5-2 градуса. А также там ожидается дефицит осадков: 60-70% от нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: